Папа римский рассказал о "глобализации равнодушия" в современном мире

Глава Римско-католической церкви считает, что современные трудности и экономической кризис имеют неоспоримое этическое измерение.

По мнению понтифика, современные трудности и экономический кризис имеют неоспоримое этическое измерение, сообщает Life.ru.

Папа римский Франциск заявил о растущей "глобализации равнодушия" перед лицом очевидных вызовов, брошенных человечеству, и преград, стоящих перед развитием верующих. На новые проблемы человечества "не только в бедных уголках планеты, но и посреди роскоши развитых стран" священник указал в ходе конференции в Ватикане на тему "Новые политики и стили жизни в цифровую эпоху".

Глава Римско-католической церкви считает, что современные трудности и экономической кризис имеют неоспоримое этическое измерение. По мнению понтифика, они связаны с менталитетом эгоизма и исключения, который породил слепую по отношению к достоинству самых уязвимых культуру отбросов.

Кроме того, во время форума папа римский и православный патриарх Константинопольский Варфоломей призвали международное сообщество к солидарности и сохранению мира. Священнослужители обратили внимание на важность заботы о будущем молодого поколения, а также на необходимость общих усилий христиан по спасению мира на Святой Земле и на Ближнем Востоке в целом.

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