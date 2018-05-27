Перчатки боксера Astana Arlans были проданы за 3 миллиона 700 тысяч тенге

Атырау перчатки одного из боксеров Astana Arlans были проданы за 3 миллиона 700 тысяч тенге на аукционе после завершения матча Astana Arlans - British Lionhearts, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Общая сумма, которая была выручена на аукционе, составила 7 миллионов тенге. Все вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.

Как сообщалось, Astana Arlans в пятый раз вышли в финал WSB. Трехкратный чемпион проекта WSB команда "Astana Arlans" встретилась с командой из Великобритании «BritishLionhearts» в культурно-спортивном комплексе «Жайык» АГУ им. Х.Досмухамедова.

Зрелищные бои между командами "Astana Arlans" и «BritishLionhearts» пришли посмотреть около 3 тысяч болельщиков. Команду "Astana Arlans" представляли Сакен Бибосынов (52 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Асланбек Шымбергенов (69 кг), Бек Нурмагамбет (81 кг), Камшыбек Кункабаев (+91 кг). По итогам матча из 5 боев боксеры команды "Astana Arlans" одержали 4 победы.