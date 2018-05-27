Денис Евсеев выиграл международный турнир ITF Futures в Турции

В финале турнира казахстанец разгромил теннисиста из Швейцарии Вульнета Таши со счётом 6:1,6:0.

Казахстанец Денис Евсеев выиграл международный турнир серии ITF Futures в Анталье (Турция), призовой фонд которого составляет $15000, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сегодня, в финале турнира казахстанец разгромил теннисиста из Швейцарии Вульнета Таши со счётом 6:1,6:0.

Ранее в полуфинале турнира казахстанец переиграл немца Поула Вернера в трёх сетах 6:2,3:6,7:5.

А в четвертьфинальном матче казахстанец обыграл теннисиста из Турции Ченгиза Акчу со счетом 6:3,4:6,6:3. Также, в матче второго круга казахстанец выиграл россиянина Дмитрия Воронина со счетом 6:3,7:5. А в стартовом матче наш теннисист отправил домой немца Никласа Шелль. Итог матча-6:2,6:4.

Для Дениса Евсеева это уже 5-й титул (в одиночном разряде) на турнирах серии ITF Futures в карьере и четвертый – в нынешнем сезоне.