В Астане прошел третий международный благотворительный BI Marathon

Для каждого марафонца в первую очередь было важно преодолеть себя и улучшить собственные результаты и сделать вклад в доброе дело, ведь все средства от регистрации участников получил благотворительный фонд «BI-Жұлдызай» на лечение детей с синдромом ДЦП.

Фонд оказывает поддержку особенным детям в течение 13 лет и реализует медицинско-реабилитационные проекты последние 4 года. Поклонники бега вышли на старт сегодня в 7 утра и преодолели дистанции в 2, 5, 10, 21 и 42 км, несмотря на сильный ветер, моросящий дождь и температуру воздуха +6, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году марафон собрал рекордное количество участников – 7200 человек из 20 стран мира. Среди них Узбекистан, Россия, Китай, Филиппины, Германия, Финляндия, Испания, Новая Зеландия, Украина, Турция, Великобритания и т.д. Самому взрослому марафонцу Каирбаю Салимову – 76 лет, самой юной Алияне Жыланбаевой в этом году исполнится 5 лет.

Стоит отметить, что за два года BI Marathon из корпоративного перерос в международный забег и демонстрирует мировой тренд на здоровый образ жизни. У истоков идеи марафона стоят люди доброй воли, которые бескорыстно помогают другим. Собранные средства от регистрации получил благотворительный фонд «BI-Жұлдызай». В 2016 году BI-марафон собрал 10 млн. тенге, в 2017 – 16 млн. тенге - на эти средства приобретены аппараты SOLISTEN, разработанные специально для томатис-терапии, стимулирующей органы слуха и координацию между полушариями головного мозга. Дети, находящиеся в напряженном состоянии, начинают лучше контролировать эмоции, концентрацию и физиологические функции. В этом году на счёт фонда от регистрации участников марафона, по предварительным данным организаторов, уже собрано около 23 млн. тенге. Они также будут направлены на приобретение оборудования для реабилитационных центров фонда.

- В Казахстане это единственный марафон, благотворительный на 100%. То есть все стартовые взносы идут в фонд, потому что все расходы, связанные с марафоном, оплатила компания BI Group. Мне нравятся такие компании, которые заботятся не только о себе, но и о своих сотрудниках, о городе, о Казахстане в целом. Потому что нация должна быть здоровая. Это наше будущее. И самый доступный вид спорта - это бег, считает помощник главного судьи BI - марафона, казахстанский ультрамарафонец, мастер спорта международного класса Марат Жыланбаев.

Для безопасности и комфорта бегунов были реализованы все надлежащие меры: тейпирование, разминка; каждый 10 км трассы снабжен пунктами с питанием и водой, каретами скорой медицинской помощи. Для зрителей и болельщиков предусмотрены кейтеринг, культурная программа с участием казахстанских артистов и телеведущих, которые поддержали марафон безвозмездно, на волонтерских началах. Особенностью нынешнего марафона стала ярмарка спорта, где участники забега могли приобрести все необходимое для занятий спортом.

По легенде, первый человек, пробежавший 42 км, чтобы сообщить важную весть о победе в войне, сделал это в Греции, в местечке под названием Марафон, с тех пор появилась эта спортивная традиция.

Для каждого марафонца в первую очередь важно преодолеть себя и улучшить собственные результаты. Так, Айдын Майусов, пробежавший марафонскую дистанцию, рассказывает:

«Это мой 6-й марафон, сегодня я улучшил свой результат до 3:02:00, предыдущий марафон я пробежал в Париже за 3:16:00. За месяц улучшил на 14 минут, это большое достижение для меня, и я не собираюсь на этом останавливаться. Большое спасибо организаторам. Я посвятил свой марафон благотворительности», - сказал он.

На вопрос, что его заставило выйти в такую, казалось бы, неподходящую для марафона погоду, спортсмен ответил, что это не проблема, а вызов.

«Три года я занимаюсь бегом, и когда в минус 30 выходишь и 30 км бежишь и прекрасно себя чувствуешь, привыкаешь. Сегодня было ветрено и моросило, но это не мешает праздничному настроению. Здесь такая атмосфера заряжающая, все друг друга поддерживают», - делится Айдын Майусов.

Он пояснил, чтобы подготовиться к марафону нужно упорно заниматься, тренироваться, ставить цели и идти к ним. А такие массовые марафоны позволяют почувствовать единение.

«Сегодня все вокруг бегут, друг друга поддерживают, дают заряд положительных эмоций. С каждым годом все больше людей начинают бегать, здоровьем занимаются, как наш президент инициировал акцию «Другой ты! challenge». Нужно заниматься спортом, развивать себя. Это реально делает жизнь более осмысленной», - добавил он.

Среди женщин на дистанции 42 км первой финишировала Кымбат Ельтаева. Она пробежала дистанцию за 3:36:18.

«Несмотря на ветер, в Астане организаторы сделали все возможное, чтобы мы пробежали успешно, за это им спасибо большое. Каждый сегодня победитель, потому что в таких тяжелых условиях бежали, каждый преодолевал себя прежде всего. Это моя первая победа на дистанции 42, эмоции зашкаливают. И бежала я не только за себя, но и за детей фонда, это меня сильно мотивировало».

Татьяна Ковалева, Астана

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