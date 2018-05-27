На американском конкурсе красоты штат Юта представляла туркменка

Уроженка Туркменистана Нарине Ишанова представляла штат Юта на конкурсе красоты «Мисс США – 2018», завершившемся 21 мая в Шривпорте (штат Луизиана).

Этническая туркменка рассказала, что ей потребовалось шесть попыток, чтобы выиграть конкурс красоты в самом консервативном штате США, сообщает Ц-1.

«Помню первые два года соревнований, когда я боялась показать, кто я, откуда и на каких языках говорю, потому что надо мной издевались. Только на третий год, когда я не побоялась раскрыться, я добралась до первой пятерки», – рассказала девушка.

По словам Нарине, она переехала в США вместе с семьей, когда ей было 11 лет.

«В Туркменистане нет будущего для детей, и мы поняли, что стали свободными людьми, только попав в Америку», – сказала девушка.

Победу в конкурсе «Мисс США – 2018» одержала 23-летняя Сара Роуз Саммерс из Небраски, сообщают «Хроники Туркменистана». Нарине Ишанова оказалась за пределами первой тройки.

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