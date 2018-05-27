Тысячи голландских тюльпанов сорта Арман Қал едут в Астану

В течение ближайших двух недель в Голландии будет получен сертификат с регистрацией названия нового сорта.

Тысяча луковиц голландских тюльпанов нового сорта со звучным названием «Арман Қала» будут доставлены к 20-летию Астаны из Нидерландов. Поздравительная акция организована по инициативе голландских цветоводов при поддержке посольства Казахстана в этой стране, сообщает "Хабар 24".

По словам специалистов, на выведение нового вида тюльпанов требуется целых 25 лет. И теперь именно этот сорт красивейших, но безымянных тюльпанов будет носить имя «Арман Қала» - к 20-летию Астаны.

Ян Лихтхарт начал заниматься цветоводством 47 лет назад, когда ему было всего 12. Он разводил их на заднем дворе отцовского дома, позже увлекся скрещиванием и выведением новых сортов. Сегодня вместе с двумя сыновьями Ян выращивает на своих полях около 3 тысяч различных сортов тюльпанов. Цветовод знает, что их прародиной является Казахстан.

- У вас красивая страна с прекрасными горами и городами! Зимой у вас холодно, а летом намного теплее и суше, чем в Голландии, и такой резко-континентальный климат именно то, что нужно тюльпанам в их естественной среде обитания. Здесь мы искусственно даем им условия теплого лета, потому что там, где они изначально произрастали, земля берет тепло даже из камней. Я читал об этом, было бы здорово увидеть это своими глазами, поэтому я очень хочу посетить Казахстан, - говорит глава компании «Ligthart Bloembollen» Ян Лигтхарт.

Голландский предприниматель может часами рассказывать о секретах выращивания тюльпанов, о том, как рождаются новые сорта прекрасных растений. Процесс этот длительный. В первые 3 года после скрещивания появляются только стебли и листья, а первые цветы – только на четвертый год. Об окончательном получении нового вида тюльпанов можно говорить только через два с лишним десятка лет.

По его словам, цветы сорта «Арман Қала» имеют крепкие стебли и лепестки, и очень долго цветут - больше трех недель.

В течение ближайших двух недель в Голландии будет получен сертификат с регистрацией названия нового сорта.

Тысяча луковиц тюльпанов «Арман Қала» направятся в канун юбилея в Астану.

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