Канатоходец прошел между разведенными пролетами моста в Петербурге

На это ему понадобилось около двух минут.

Дагестанский канатоходец Расул Абакаров прошел по натянутому над Невой тросу между пролетами разведенного Дворцового моста, сообщает портал Известия.

Свое мастерство жителям и гостям Северной столицы Абакаров продемонстрировал 26 мая. На то, чтобы пройти между пролетами моста, канатоходцу понадобилось около двух минут.

Светомузыкальное представление перед выступлением Абакарова началось в 23:30 и состоялось в рамках торжеств, посвященных 315-й годовщине дня основания Санкт-Петербурга.

За представлением и выступлением канатоходца наблюдали десятки тысяч зрителей, собравшихся на берегах Невы, крышах близлежащих домов, и с речных трамваев, капитаны которых как можно ближе подплывали к месту мероприятия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!