Путинцева разделалась с британкой на турнире Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (93-й номер рейтинга WTA) прошла в 1/32 финала второго в сезоне турнире «Большого Шлема» - «Ролан Гаррос» (Открытого чемпионата Франции), сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

В стартовом круге Путинцева уверенно победила британку Йоханну Конту (22), которая в данном матче считалась явным фаворитом. Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии и «Уимблдона» до этой встречи дважды побеждала Юлия Путинцеву. Однако, в этот раз казахстанка действовала куда лучше и выиграла в двух сетах – 6:4, 6:3.

Во втором раунде турнира, 30-го мая Путинцева сойдется с американкой Дженнифер Брэди (83). Ранее соперницы между собой не играли.