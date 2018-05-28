Казахстанский супертяж поднялся на 81 позицию в рейтинге BoxRec

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий улучшил свое положение в рейтинге сайта BoxRec.com после очередной победы, сообщает Sports.kz.

В клубе Prime Hall в Минске (Беларусь) 29-летний казахстанец в шестираундовом поединке в супертяжелом весе не оставил шансов опытному грузинскому боксеру Гогите Горгиладзе (38-26, 32 КО) — бой завершился победой Кособуцкого техническим нокаутом во втором раунде. Это победа стала для Жана пятой досрочной в профи (5-0, 5 КО) и позволила ему подняться на 81 позицию в рейтинге BoxRec в супертяжелом дивизионе — с 346-го места на 265-е.

Напомним, свой предыдущий бой Кособуцкий также провел в Минске, в феврале — в первом раунде он «удосрочил» украинского боксера Максима Педюру (14-13-1, 12 КО).