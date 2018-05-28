Биотопливо: изменилась форма декларации и утверждены Правила оформления СНБ

В соответствии с приказом Министра финансов РК от 4 января 2018 года № 6 форма «Декларации по обороту биотоплива «Баланс оборота биотоплива» дополнена атрибутами, содержащими статистические сведения по данному документу:

Индекс: ДОБ 1

Периодичность: ежемесячная

Представляют: физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту биотоплива

Куда представляется: в орган государственных доходов

Срок представления: ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, форма Декларации дополнена Пояснением по ее заполнению.

Указанные изменения в Правилах представления декларации по обороту биотоплива вводятся в действие с 4 июня 2018 года.

Наряду с этим приказом Министра финансов РК от 3 мая 2018 года № 505 утверждены Правила оформления сопроводительных накладных на биотопливо (далее - Правила СНБ), которые вводятся в действие с 5 июня 2018 года.

Правила оформления сопроводительных накладных разработаны в соответствии с подпунктом 7) статьи 7 Закона РК от 15 ноября 2010 года «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива» и устанавливают порядок оформления сопроводительных накладных на биотопливо по утвержденной форме при проведении операций по реализации (отгрузке), получению, перемещению, возврату, транспортировке, импорту и экспорту биотоплива.

СНБ оформляются в электронном виде посредством интернет-ресурса (web-приложения) «Кабинет налогоплательщика» на государственном и (или) русском языках.