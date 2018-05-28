Принят ряд нормативных документов по оценочной деятельности в РК

Министерством финансов РК принят ряд нормативных документов по Закону РК от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

В частности, приказом Министра финансов РК от 26 апреля 2018 года № 487 утверждены:

1) типовой кодекс деловой и профессиональной этики оценщиков;

2) требования к рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения ее членами требований Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», стандартов и правил палаты оценщиков.

Типовой кодекс деловой и профессиональной этики оценщиков определяет требования к деловой и профессиональной этике оценщиков при выполнении ими профессиональных обязанностей.

Целью Кодекса является обеспечение общественного доверия к честности, открытости и профессионализму оценщиков, консолидации усилий всех оценщиков на качественное выполнение независимой оценки.

Далее, приказом Министра финансов РК от 3 мая 2018 года № 501 утверждены требования к форме и содержанию отчета об оценке.

Требования к форме и содержанию отчета об оценке разработаны в соответствии с Законом РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» с использованием международных стандартов оценки и устанавливают требования к форме и содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете, а также описанию в отчете применяемой методологии и расчетов.

Требования являются обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности на территории Республики Казахстан.

Наряду с этим, приказом Министра финансов РК от 3 мая 2018 года № 502 утверждены:

1) форма реестра членов палаты оценщиков;

2) форма реестра членов экспертного совета;

3) Правила ведения реестров членов палаты оценщиков, членов экспертного совета.

Вышеперечисленные приказы Министра финансов РК вводятся в действие с 13 июля 2018 года.