В Караганде произошло странное убийство

Почти никто из местных жителей не слышал ни криков, ни чего-то подозрительного в предполагаемое время, когда произошло преступление.

Вторую неделю темиртауские полицейские ломают голову над раскрытием жестокого убийства, которое было совершено в одном из домов на улице Карагандинское шоссе, передает Zakon.kz со ссылкой на kriminalka.kz.

Так, по крайней мере, говорят жители первого подъезда, где произошло преступление. По их словам, ровно год назад мужчина, 1982 года рождения, купил здесь квартиру. На контакт почти ни с кем не шел, судя по всему, постоянной работы не имел, но средства для праздной жизни где-то доставал.

«Я знаю точно, что у погибшего семьи не было, есть старший брат, он ежемесячно его навещал. Частенько вечером приходила группа каких-то мужчин, которые ночевали в квартире, чем они там занимались, не знаю. Но примерно в конце апреля наш новый сосед внезапно исчез. Через некоторое время со стороны квартиры — она находится на первом этаже — появился запах гниения. Ночью 7 мая то ли брат открыл входную дверь, то ли взломали слесари после жалобы участковому. Внутри обнаружили мертвого соседа с ножевым ранением в области груди», — рассказывает жительница дома.

Почти никто из местных жителей не слышал ни криков, ни чего-то подозрительного в предполагаемое время, когда произошло преступление.

«Почти каждого жителя по два-три раза опрашивали полицейские, которые, видимо, пока не нашли убийц. Вчера вечером приехал автобус, всех жителей туда приводили, опрашивали вновь, долго говорили с теми, кого не застали днем дома», — говорит еще одна жительница дома.

Изданию стали известны некоторые подробности того, как происходило убийство. Сосед сам впустил неизвестных — сначала в подъезд (дверь ведь домофонная), а затем и в квартиру. Возможно, его пытали, нанесли семь ножевых ранений в сердце. Но сразу убийцы не ушли, а очень долго в квартире и даже в подъезде вытирали тряпками все, к чему могли прикоснуться. Кроме того, они обмыли тело соседа в ванне, завернули тело в одеяло и положили на кровать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!