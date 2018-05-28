Названы имена футболистов сборной Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена футболистов, вошедших в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Список опубликован в Twitter организации.

В состав команды вошли 18 футболистов.

Технические наблюдатели УЕФА определили 18 футболистов, попавших в сборную #ЛигаЧемпионов сезона 2017/18. Согласны с их выбором? ???? pic.twitter.com/8HTQ8yyRVa — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 мая 2018 г.

Вратари: Кейлор Навас («Реал»), Алисон Бекер («Рома»).

Защитники: Йосуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан(все — «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Хамес Родригес («Бавария»).

Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Лига чемпионов завершилась 26 мая. В финале мадридский «Реал» обыграл«Ливерпуль» со счетом 3:1. Эта победа стала для испанцев третьей подряд, команда установила рекорд турнира. Всего на счету «Реала» 13 побед в Лиге чемпионов.

Источник: Lenta.ru