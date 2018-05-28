Почему Головкину не стоит соглашаться на условия «Канело»

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс назвал причины, по которым команде Геннадия Головкина не стоит идти на уступки Саулю Альваресу и соглашаться на распределение доходов от второго боя 65 на 35 в пользу мексиканца, сообщает Sports.kz.

«Бессмысленно делать второй бой 15 сентября на тех же условиях, что и 5 мая. С тех пор многое изменилось:

— „Канело“ дважды дал положительную пробу на кленбутерол;

— „Канело“ отменил бой за три недели до него;

— Головкин потерял тренировочное время к отмененному бою 5 мая;

— Пояс IBF Головкина теперь в опасности из-за того, что „Канело“ не смог подраться с ним 5 мая;

— Головкин уже доказал в сентябре, что он ценный в плане PPV-продаж;

— „Канело“ дисквалифицирован на шесть месяцев Атлетической комиссией штата Невада», — пишет автор.





