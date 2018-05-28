Почему Головкину не стоит соглашаться на условия «Канело»
Сторона Альвареса предлагает распределение доходов от второго боя 65 на 35 в пользу мексиканца.
Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс назвал причины, по которым команде Геннадия Головкина не стоит идти на уступки Саулю Альваресу и соглашаться на распределение доходов от второго боя 65 на 35 в пользу мексиканца, сообщает Sports.kz.
«Бессмысленно делать второй бой 15 сентября на тех же условиях, что и 5 мая. С тех пор многое изменилось:
— „Канело“ дважды дал положительную пробу на кленбутерол;
— „Канело“ отменил бой за три недели до него;
— Головкин потерял тренировочное время к отмененному бою 5 мая;
— Пояс IBF Головкина теперь в опасности из-за того, что „Канело“ не смог подраться с ним 5 мая;
— Головкин уже доказал в сентябре, что он ценный в плане PPV-продаж;
— „Канело“ дисквалифицирован на шесть месяцев Атлетической комиссией штата Невада», — пишет автор.