Президент Армении подарил сад принцу Чарльзу
Это очень маленький сад в Армении, но раскрывать его местоположение президент не стал.
Фото : Twitter/The Royal Family28 мая 2018, 06:59
Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад как большому другу страны, пишет Лайф.
— Он прекрасно знает историю армянской архитектуры и приехал сюда (в мае 2013 года. — Прим. Лайфа), чтобы увидеть Армению. Единственное, что помимо дружбы представляет [материальную] ценность, — это небольшой сад, принадлежавший моей семье, который я ему подарил, — цитирует Саркисяна РИА "Новости".
По его словам, это очень маленький сад в Армении, но раскрывать его местоположение президент не стал.
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