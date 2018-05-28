Президент Армении подарил сад принцу Чарльзу

Это очень маленький сад в Армении, но раскрывать его местоположение президент не стал.

Фото : Twitter/The Royal Family‏

Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад как большому другу страны, пишет Лайф. — Он прекрасно знает историю армянской архитектуры и приехал сюда (в мае 2013 года. — Прим. Лайфа), чтобы увидеть Армению. Единственное, что помимо дружбы представляет [материальную] ценность, — это небольшой сад, принадлежавший моей семье, который я ему подарил, — цитирует Саркисяна РИА "Новости". По его словам, это очень маленький сад в Армении, но раскрывать его местоположение президент не стал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке