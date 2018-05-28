Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент Армении подарил сад принцу Чарльзу

Это очень маленький сад в Армении, но раскрывать его местоположение президент не стал.

Фото : Twitter/The Royal Family‏28 мая 2018, 06:59

Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад как большому другу страны, пишет Лайф.

— Он прекрасно знает историю армянской архитектуры и приехал сюда (в мае 2013 года. — Прим. Лайфа), чтобы увидеть Армению. Единственное, что помимо дружбы представляет [материальную] ценность, — это небольшой сад, принадлежавший моей семье, который я ему подарил, — цитирует Саркисяна РИА "Новости".

По его словам, это очень маленький сад в Армении, но раскрывать его местоположение президент не стал.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты