Стало известно, где сняли видео, на котором мать избивает своего 10-месячного ребенка

Запись была сделана 1 мая этого года.

Последние несколько дней в социальных сетях кыргызстанского и казахстанского сегмента активно распространяется видео, на котором молодая женщина избивает 10-месячного ребенка, пишет kaktus.media.

На видео можно заметить, что женщина бьет его кулаком по спине и ногой в живот. Участница записи также держит в руках нож, однако на кадрах не видно, что именно сделала с ним женщина.

После публикации МВД Кыргызстана и Казахстана начали изучать видеозапись. Сотрудники милиции соседней республики даже начали поиски участников видеозаписи.

"МВД изучает видео и выясняет, снято ли оно в Кыргызстане. По предварительной информации, запись появилась в интернете недавно", - прокомментировали в министерстве.

Редакция Kaktus.media решила провести фактчекинг видео. Как показали результаты мини-расследования, запись избиения ребенка была сделана не в Кыргызстане и не в Казахстане. Впервые видео начало появляться на запрещенных ресурсах в начале мая и активно распространялось по всем социальным сетям. Но при этом каждый раз видео удалялось администрациями соцсетей как пропаганда насилия и жестокости над детьми. К примеру, на YouTube это видео вы не обнаружите в открытом доступе.

Видео не является монтажом! Запись была сделана 1 мая этого года, но инцидент произошел в Перу. В результате полученных травм ребенок умер. Женщина, которая избивает младенца на видео, является матерью этого ребенка. На камеру снимает отец.

По данным англоязычного портала, посвященного африканским и южноамериканским новостям, видео снято в небольшом городке в Перу под названием Юнгайо. Молодые родители (это они на фото) пришли в полицейский участок с телом мертвого 10-месячного ребенка. По словам молодых людей, их ребенок сильно заболел и умер по дороге в больницу.

Они пришли в полицейский участок за бумагами, которые дают направление в морг. Полицейские выделили соответствующие документы, но при опросе начали подозревать родителей в причастности к убийству ребенка. В ходе разговора подозрение полицейских усилилось, и молодых родителей задержали для полного допроса.

К этому времени в Перу уже активно распространилось то самое вирусное видео. Полицейские получили запись и арестовали молодых родителей в комнате допроса. Их задержали по подозрению в убийстве и жестоком обращении с ребенком.

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