Дмитрий Маликов показал сына

Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз этой зимой.

Дмитрий Маликов ответил на многочисленные просьбы поклонников показать своего маленького сына Марка. Он стал главным героем ролика на новую песню в исполнении знаменитого папы, пишет StarHit.

Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз этой зимой. Мальчика ему и его жене Елене родила суррогатная мать в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Новость о том, что Маликовы снова стали родителями стала настоящей сенсацией. У пары есть взрослая дочь Стефания, ей недавно исполнилось 18 лет. Некоторые поклонники певца критиковали его за позднее отцовство (Маликову - 48, а его жене - 55), но большинство искренне поздравляли. Каждый день Маликова и его жену просят показать младенца, рассказать подробности о новом члене знаменитой семьи. Дмитрий ответил всем и сразу, сняв пятимесячного Марка в своем клипе на новую песню «Последний романтик». В конце видео в кадре появляется Маликов с сыном на руках.

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