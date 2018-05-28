В Париже малиец спас ребенка, падающего из окна

Инцидент произошел в субботу вечером.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет выходца из Мали, спасшего ребенка от падения из окна в Париже, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, встреча состоится в понедельник в 09.50 утра по местному времени (13.50 аст).

По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел в субботу вечером. Четырехлетний ребенок повис на балконе и в любой момент мог упасть. Очевидец Мамуду Гассама (Mamoudou Gassama) вскарабкался за считанные секунды на пятый этаж дома и спас малыша.

"Этот храбрый и мужественный мужчина спас жизнь ребенку, рискуя своей", — написала в Twitter мэр Парижа Анн Идальго. После того, как ей стали известны личность и происхождение спасителя, Идальго добавила, что "Париж его поддержит в попытках обосноваться во Франции".

A Paris, un héros sauve un enfant qui risquait de tomber dans le vide pic.twitter.com/B3nTxULY2k — BFM Paris (@BFMParis) 27 мая 2018 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!