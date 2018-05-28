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В Париже малиец спас ребенка, падающего из окна

Инцидент произошел в субботу вечером.

Фото : РИА Новости / Сергей Гунеев28 мая 2018, 08:53

Президент Франции Эммануэль Макрон примет выходца из Мали, спасшего ребенка от падения из окна в Париже, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, встреча состоится в понедельник в 09.50 утра по местному времени (13.50 аст).

По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел в субботу вечером. Четырехлетний ребенок повис на балконе и в любой момент мог упасть. Очевидец Мамуду Гассама (Mamoudou Gassama) вскарабкался за считанные секунды на пятый этаж дома и спас малыша.

"Этот храбрый и мужественный мужчина спас жизнь ребенку, рискуя своей", — написала в Twitter мэр Парижа Анн Идальго. После того, как ей стали известны личность и происхождение спасителя, Идальго добавила, что "Париж его поддержит в попытках обосноваться во Франции".


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