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Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

С докладом выступит заместитель премьер–министра –министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

Фото : 24.kz28 мая 2018, 09:21

В Мажилисе начался «правительственный час» на тему: «О внесении изменений и дополнений в Государственную программу развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы», сообщает Zakon.kz.

С докладом выступит заместитель премьер–министра –министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса пройдет выставка.

На правительственный час приглашены: руководящий состав министерства сельского хозяйства, вице-министры по инвестициям и развитию, финансов, национальной экономики, а также заместители акимов Акмолинской и Актюбинской областей, представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

В заседании также принимают участие руководители ряда общественных объединений сельхозтоваропроизводителей.

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