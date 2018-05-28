Новые авиарейсы из Алматы: в Красноярск и Иркутск

Рейсы Алматы-Красноярск-Иркутск будут осуществляться на комфортном самолете Ан-148-100Е.

С 4 июня начинают выполняться полеты в Красноярск и Иркутск из аэропорта Алматы. Новый авиарейс в Сибирские города открывает АО «Авиакомпания «Ангара».

Рейсы Алматы-Красноярск-Иркутск будут осуществляться на комфортном самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров. Полеты по этому маршруту будут выполняться 2 раза в неделю, каждую пятницу и понедельник.

Авиасообщение между Алматы и Красноярском не существовало более двадцати лет. Чтобы добраться до Красноярска, Алмаатинцам и жителям области нужно было строить маршрут через Новосибирск.

Теперь, с возобновлением прямых полетов по этому направлению, долететь до Красноярска станет намного проще и доступнее. Время в пути из Алматы в Красноярск составит 2 часа 40 минут.

Рейс Алматы-Иркутск предусматривает удобную пересадку в Красноярске. Путь из Алматы в Иркутск будет длиться 6 часов 40 минут (пересадка в Красноярске 1 час 50 минут).

Приобрести билеты можно на сайте www.angara.aero и во всех авиакассах «Трансавиа».

Адреса авиакасс в г. Алматы:

Пр. Достык, 85, уг. Абая (напротив гостиницы «Казахстан»),

Ул. Желтоксан, 104, уг. Айтеке Би

Пр. Суюнбая, 2 (Бизнес центр «Мерей», 1 этаж)

Керемет, 5, ул. Сейфуллина, уг. Никитина (ниже Тимирязева, заезд с Сейфуллина)

Майлина, 1, касса 10 (терминал Аэропорта)

Авиакомпания «Ангара» - крупнейший региональный перевозчик в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Сибирскому региону, Якутии, международные рейсы, а также чартерные полеты по России и за границу. Была создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!