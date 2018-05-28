На радость чаеманам: любимый напиток казахстанцев подешевел на 2%

Заметнее всего с начала года цены упали в Жезказгане и Уральске.

К началу лета чай стоит в среднем по республике 2 862,8 тенге за килограмм - это на 2,1% меньше, чем в декабре 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Заметнее всего с начала года цены упали в Жезказгане (сразу на 10,9%, до 2 389 тг за кг) и Уральске (на 9,7%, до 2 431 тг за кг).

Дороже всех среди крупных городов и мегаполисов РК любимый напиток казахстанцев стоит в Костанае, Алматы и Астане.

Как отмечается, цены на чай в розничных точках продаж постоянно и заметно прирастали в течение 2015-2016 годов (так, по итогам 2016 года ИПЦ составлял сразу 131,9%). В 2017 рост продолжился, однако уже не такими темпами (впрочем, ИПЦ в прошлом году все равно составил значительные 119,2%).

И лишь с текущего года ароматный напиток начал дешеветь: так, уже в январе цены упали на 1% к декабрю 2017, затем в очередной раз снизились на 1% за месяц в апреле.

При этом производство чая и кофе в РК немного увеличилось - на 3% год к году, до 6,2 тысячи тонн за январь-апрель 2018.

Основные производственные мощности сконцентрированы в южной столице - на Алматы приходится 87,8% всех объемов выпуска по РК.

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