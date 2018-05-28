Робот обслуживает посетителей почтового отделения в Актобе

С возможностями цифрового офиса, расположенного в здании «Народной канцелярии», ознакомился аким области Бердыбек Сапарбаев.

Актобе стал четвертым городом в Казахстане, где открылся цифровой офис Казпочты. Подобные отделения уже работают в Астане, Алматы и Караганде передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

С возможностями цифрового офиса, расположенного в здании «Народной канцелярии», ознакомился аким области Бердыбек Сапарбаев. Главе региона продемонстрировали работу гибридного банкомата, виртуальной помощницы Сауле и робота Куаныша, который умеет распознавать лица и отвечать на вопросы.

Один такой офис может заменить работу целого отделения почтовой связи, насчитывающего до 20 сотрудников. При этом в ознакомительный период работу цифрового офиса будут контролировать и демонстрировать клиентам всего два сотрудника. В дальнейшем услуги здесь будут предоставляться в формате самообслуживания с режимом работы 24/7.

- В цифровом отделении посетителей обслуживают не операторы, а роботы, и все услуги здесь можно получить самостоятельно, от оплаты коммунальных платежей и отправки посылок, до получения платежной карты за несколько минут, - рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

Кроме того, посетители цифрового офиса могут воспользоваться постаматами и услугами системы «Электронный кассир».

- В рамках поручения Главы государства в Актюбинской области ведется активная работа по внедрению цифровых технологий во все сферы производства и жизнедеятельности. Основная их цель - повысить конкурентоспособность экономики, поднять качество и доступность услуг для граждан, - подчеркнул аким области.

Он отметил, что данная работа будет продолжена в районах области. В этом направлении уже ведется работа с АО «Казахтелеком» по обеспечению сельской местности высокоскоростным Интернетом.





По данным Казпочты, всего в текущем году планируется открыть 8 подобных отделений.

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