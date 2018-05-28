Новые дисциплины для студентов внедрили в Алматинской области

В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций г.Астана аким области Амандык Баталов, отметил о внедрении новых дисциплин в Жетысуском государственном университете им.И.Жансугурова, передает zakon.kz.

Так студенты будут изучать «Модернизация общественного сознания», «Краеведение Жетысу», «Природное, историческое наследие Казахстана», «Основы регионального туризма» и эклективный курс «История Жетысу».

По словам акима, для повышения читательской грамотности молодежи в рамках проекта «Жетісудың жастарға тартуы» будет организован перевод книг всемирно известных авторов, а также форум молодых краеведов и туристов «Моя Родина - Казахстан».

- Только в этом учебном году более 25 тысяч школьников и студентов посетили различные историко-культурные объекты по всей области. Вместе с молодежью Жетысу планируется проведение крупного форума с участием краеведов и туристов «Менин Отаным - Ќазаќстан». Всего в этом направлении планируется 40 проектов на 878 миллионов тенге до 2020 года, - подчеркнул Амандык Баталов.