В Алматы приняли Дорожную карту по развитию общественных организаций
На общественном совете аким Алматы Бауыржан Байбек и министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев подписали первую в Казахстане совместную Дорожную карту по развитию институтов гражданского общества «Белсенді мегаполис», передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В Алматы зарегистрировано порядка четырех тысяч НПО или более 20% всех казахстанских общественных организаций. Документ должен улучшить взаимодействие жителей и государства.
«Открытость, подотчетность и максимальное вовлечение гражданского общества - это ключевые принципы в нашей работе. Сегодня все социально-значимые проекты и решения проходят экспертизу в Общественном совете города. Впервые стратегическая программа развития мегаполиса «Алматы - 2020» была принята после широкого общественного обсуждения среди горожан», - сказал глава мегаполиса.
Дархан Калетаев рассказал, что Дорожная карта предусматривает проведение ряда совместных мероприятий. В Алматы запланировано открытие Гражданского центра, проведение обучающих семинаров для представителей НПО и организация сотрудничества с Альянсом университетов города «U38».
В сфере религии планируется проведение курсов повышения квалификации имамов города, организация республиканских семинаров и тренингов, разработка информационно-разъяснительных материалов.
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