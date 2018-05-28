В Алматы приняли Дорожную карту по развитию общественных организаций

На общественном совете аким Алматы Бауыржан Байбек и министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев подписали первую в Казахстане совместную Дорожную карту по развитию институтов гражданского общества «Белсенді мегаполис», передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы зарегистрировано порядка четырех тысяч НПО или более 20% всех казахстанских общественных организаций. Документ должен улучшить взаимодействие жителей и государства.

«Открытость, подотчетность и максимальное вовлечение гражданского общества - это ключевые принципы в нашей работе. Сегодня все социально-значимые проекты и решения проходят экспертизу в Общественном совете города. Впервые стратегическая программа развития мегаполиса «Алматы - 2020» была принята после широкого общественного обсуждения среди горожан», - сказал глава мегаполиса.

Дархан Калетаев рассказал, что Дорожная карта предусматривает проведение ряда совместных мероприятий. В Алматы запланировано открытие Гражданского центра, проведение обучающих семинаров для представителей НПО и организация сотрудничества с Альянсом университетов города «U38».

В сфере религии планируется проведение курсов повышения квалификации имамов города, организация республиканских семинаров и тренингов, разработка информационно-разъяснительных материалов.