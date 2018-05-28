УЕФА признала гол Роналду лучшим в Лиге чемпионов

Мяч, забитый нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду ударом через себя в ворота туринского "Ювентуса" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, признан лучшим в турнире в сезоне-2017/18, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Лучшим оказался гол Роналду, который он забил на 64-й минуте встречи, состоявшейся 3 апреля в Турине, ударом через себя из района 11-метровой отметки.

Сама десятка лучших голов выглядит следующим образом:

2. Гарет Бейл ("Ливерпуль" - "Реал" 1:3) – финал.

3. Гонсало Игуаин ("Ювентус") в ворота "Тоттенхэма" (2:2) в первом матче 1/8 финала;

4. Антуан Гризманн ("Атлетико") в ворота "Ромы" (2:0), групповой этап;

5. Эдин Джеко ("Рома") в ворота "Челси" (3:3), групповой этап;

6. Гарет Бейл ("Реал") в ворота дортмундской "Боруссии" (3:1), групповой этап;

7. Фред ("Шахтер") в ворота "Ромы" (2:1), первый матч 1/8 финала;

8. Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити") в ворота "Шахтера" (2:0), групповой этап;

9. Лоренцо Инсинье ("Наполи") в ворота "Шахтера" (3:0), групповой этап;

10. Криштиану Роналду ("Реал") в ворота дортмундской "Боруссии" (3:2), групповой этап.