Англичанин случайно совершил путешествие во времени

По его словам во время сильной грозы он на некоторое время «провалился» в прошлое.

Оказывается, время от времени какая-то сила засасывает случайных людей в прошлое. Притом случается это чаще, чем мы думаем. Единственное только – не все говорят о своем путешествии, так как боятся насмешек окружающих, сообщают Новости Планеты.

Подобная история произошла некоторое время назад с Питером Уильямсом. Англичанин не побоялся высказаться о случившемся, тем самым подтвердив догадки ученых, что путешествия во времени – реальность. Люди пока что только познают особенности перемещения во времени, говорить о практических экспериментах ещё очень и очень рано.

По словам мужчины, всё произошло во время сильной грозы. Когда ударила молния, Питер уже был в незнакомом месте. Он вышел на шоссе и поймал попутку. Водитель отвез мужчину в больницу, где ему дали одежду (старая загорелась после удара молнии) и оказали первую помощь.

Через время Питер решил поблагодарить медперсонал и соседей по палате за помощь. Для этого он даже прикупил цветы. Однако по приходу молодой человек никого не застал: больница выглядела совершенно иначе, персонал тоже был другой.

Питер уверен, что побывал в недалеком прошлом, а после выписывания из больницы возвратился в настоящее время. Стоит отметить, что в прошлом мужчина потерял мобильный телефон, который в реальности так и не смог найти.

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