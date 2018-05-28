Население Алматинской агломерации достигнет 5 млн человек

О создании компактного мегаполиса с населением до 5 млн человек без расширения территории города вокруг Алматы говорится в проекте постановления Правительства РК «Об утверждении долгосрочного плана формирования Алматинской агломерации до 2030 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект постановления Правительства «Об утверждении долгосрочного плана формирования Алматинской агломерации до 2030 года» вынесен на публичное обсуждение до 7 июня. В нем описаны план действий по развитию Алматы и области на ближайшие 10 с лишним лет, источники финансирования, сроки выполнения задач. Кроме того, приведены интересные статистические данные.

«В 2017 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по городу Алматы за последние 10 лет снизилась с 12,1% до 0,8%, по Алматинской области с 21,3% до 2,0%. За последние 5 лет номинальная заработная плата в городе Алматы выросла в 1,3 раза и в 2016 году составила 178,7 тысяч тенге, в периферийной зоне выросла в 1,4 раза и составила 115,3 тысяч тенге. Однако в Енбекшиказахском, Жамбылском, Талгарском районах и в городе Капшагай номинальная заработная плата ниже средней по Алматинской области (109,7 тысяч тенге). Вместе с тем, среднемесячная заработная плата в городе Алматы в пересчете на доллары США уступает таковой в городе Урумчи (КНР) - 471 и 895 доллара США соответственно. Это может повлечь отток молодых специалистов из Казахстана, в том числе из города Алматы в город Урумчи»,- говорится в проекте постановления.

Согласно Генеральной схеме организации территории Казахстана, численность населения страны в 2020 году планируется на уровне 18 704,4 тысяч человек, в том числе в Алматинской агломерации - 3 057,9 тысяч человек, а в 2030 году - 20 585,8 тысяч человек и 3 596,6 тысяч человек, соответственно. Таким образом, доля Алматинской агломерации в численности населения страны составит в 2020 году 16,3% и в 2030 году - 17,5%.

«Имеются и более оптимистичные прогнозы о возможной численности населения в Алматинской агломерации до 5 миллионов человек к 2030 году. Для Алматинской агломерации характерно разрастание территории города-центра. Основной вектор в жилищном строительстве будет направлен на обустройство компактного мегаполиса с населением до 5 млн человек без расширения территории города в целях избегания увеличения антропогенной нагрузки на регион. Жилищное строительство будет обеспечиваться всеми мерами государственной поддержки - выделение земельных участков в пределах территорий населенных пунктов, подведение инженерной инфраструктуры, проектирование «энергоположительных» зданий, индустриализация строительства, снос аварийного жилья и другими»,- гласит проект.

Планируется применить опыт быстро растущих мегаполисов вне зависимости от их размерности. Будет внедрена программа реновации в собственно городских районах по сносу или модернизации ветхих зданий и строительства (по примеру Московской реновационной программы). В части развития инженерной инфраструктуры на территории агломерации приоритетным станет модернизация инфраструктуры традиционной энергетики с применением новых современных технологий, развитие альтернативной энергетики.

«С ростом населения и экономики прогнозируется к 2030 году возможный дефицит электроэнергии, который планируется покрывать за счет завершения строительства ВЭЛ 500 кв Север-ЮГ через Восток страны, расширения Мойнакской и Кербулакской гидроэлектростанций, строительства каскада гидроэлектростанции на Большом Алматинском канале, на реках Есик и Шелек, применения солнечных панелей на зданиях. К 2030 году будут приняты меры по обеспечению газоснабжением всех населенных пунктов Алматинской агломерации»,- говорится в проекте.

В целом развитие экономики Алматинской агломерации планируется рассматривать в контексте ее конкурентоспособности среди ближайших регионов Китая (Синьзцян-Уйгурский автономный район, город Урумчи) и Узбекистана (город Ташкент) и объемами товарооборота с крупнейшими рынками соседних стран.

По плану, к 2030 году в Алматинской агломерации численность населения будет составлять 3,5 млн человек, при этом плотность населения города Алматы превысит 3,0 тыс. человек на 1 кв километр. Объем промышленного производства по агломерации превысит 5,1 трлн тенге. Алматинская агломерация по обеспеченности населения жильем к 2030 году достигнет уровня стран ОЭСР (в среднем 1,7 комнат на человека), или не менее 28 кв метров на человека.