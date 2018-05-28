В кодексе «Об административных правонарушениях» часть штрафов будет заменена предупреждениями

В целях исполнения поручения Главы государства о дальнейшем совершенствовании и гуманизации законодательства, в кодекс «Об административных правонарушениях» были внесены ряд изменений, сообщает zakon.kz.

Гуманизация включает в себя ряд направлений:

- совершенствование отдельных институтов производства по делам - об административных правонарушениях (досрочное возобновление действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления).

- систематизация процедурных и процессуальных норм КоАП РК (разграничение порядка рассмотрения и пересмотра адм.дел, то есть глава 43,44 рассмотрение государственными органами, глава 44-1, 45 рассмотрение судами).

Также Законом восстановлен институт освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения (статья 641 КоАП РК).

Максимальный предел налагаемого штрафа для физических лиц будет снижен до 200 МРП (было 500 МРП), срок приостановления действия разрешения уточнен с 1 месяца до 6 месяцев (было до 6 месяцев), срок привлечения к административной ответственности при совершении административного правонарушения в области финансов снижено до 3 лет (было 5 лет), расширен круг лиц, привлеченных к административной ответственности, от имени которых может выступать представители по доверенности (включили ИП).

В ч.3 ст.58 КоАП внесены изменения: «в случае, если административные штрафы выражены в процентах, при наложении их за совершение нескольких административных правонарушений штраф взыскивается за каждое административное правонарушение отдельно».

Следует выделить основные моменты гуманизации законодательства об административных правонарушениях, рассматриваемых органами государственных доходов:

За не отражение в учетной документации операций по учету и реализации товаров санкция (ч.3 ст.276) изменена вместо штрафа предусмотрено наложение административного взыскания в виде «Предупреждение».

За не выписку (ч.1 ст.280-1), а также выписку счет-фактуры в электронной форме не в срок (ч.3 ст280-1) вместо штрафа предусмотрено наложение административного взыскания в виде «Предупреждение».

За невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц также предусмотрено административное взыскание в виде «Предупреждение» вместо штрафа.

Исключена норма административной ответственности за неуплату ежегодного лицензионного сбора, также за не устранение нарушений, предусмотренных ч.8 ст.282 КоАП РК в период приостановления лицензии.

Также по многим статьям, рассмотрение по которым относится к компетенции органов государственных доходов внесены изменения - в санкциях статей вместо административных штрафов, выраженных в процентах применен месячный расчетный показатель (далее - МРП) (ч.3 ст.269, ч.2 и 4 ст.280-1, ч.1 ст.287).

Исключена норма ответственности за непредставление уведомления в органы государственных доходов о дате получения подакцизных материалов (ч.7 ст.287).

Также ст. 275 дополнена ч.5, совершение оборота за период не постановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, которым предусмотрен штраф в размере 15 % от суммы оборота за период не постановки на учет. Однако данная норма применяется с учетом положения ст.4 КоАП.

За сокрытие физическим лицом сведений об имуществе и денег за границей и повторность данного нарушения (ч.3 и 4 ст.275);непредставление или несвоевременное представление сопроводительной накладной на алкогольную продукцию, также повторность данного нарушения (ч1 и 2 ст.282); непредставление обязательств о ввозе (вывозе) продуктов переработки и их неисполнение (ч.2 ст.287); неуведомление либо несвоевременное уведомление органов государственных доходов при временном ввозе или вывозе товаров на территорию РК (ч.3 ст.287), превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в размере более 20 % и других уменьшена сумма налагаемого штрафа.

Наряду с озвученными направлениями, Законом внесены поправки, направленные на решение проблемных вопросов, связанных с применением КоАП РК.

Руководитель юридического отдела Управления

государственных доходов по Алмалинскому району г.Алматы

Сабурова Меруерт Батхановна