Какие секторы в РК наиболее привлекательны для инвестиций

Ключевой регион-инвестмагнит - Атырауская область, сконцентрировавшая половину всех капвложений.

Промышленный сектор РК сектор привлек почти две трети всех капитальных инвестиций. Основные инвестоемкие промотрасли - нефтедобыча и нефтепереработка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.



Так, инвестиции в основной капитал за январь-апрель 2018 года составили 2,6 трлн тенге - это на 41,6% больше, чем годом ранее (было 1,9 трлн тг). Основными направлениями инвестирования являются: промышленность - 1,7 трлн тг (годом ранее - 1,1 трлн тг), операции с недвижимым имуществом - 335,9 млрд тг (годом ранее - 251,9 млрд тг) и транспорт и складирование - 304,1 млрд тг (годом ранее - 191,9 млрд тг). Совокупно доля трех перечисленных направлений составляет 88,4%, или 2,3 трлн тг.

В промышленности основная доля инвестиций направлена на добычу сырой нефти и природного газа - 1,1 трлн тг (65%), производство кокса и продуктов нефтепереработки - 215 млрд тг (12,8%), и добычу металлических руд - 98 млрд тг (5,8%).

Лидером по инвестициям в основной капитал за январь-апрель 2018 года с большим отрывом, как и ранее, стала Атырауская область - 1,1 трлн тг, против 635,3 млрд тг годом ранее (прирост - 72,7%). Такие капиталовложения связаны с тем, что данный регион является лидером по нефтедобыче.

На втором месте ЮКО - 268,2 млрд тг, годом ранее - 100,5 млрд тг (прирост - 166,9%). Замыкает тройку лидеров Астана - 222,5 млрд тг, против 195,4 млрд тг за аналогичный период прошлого года (прирост - 13,9%).

Основным источником финансирования являются собственные средства бизнеса - 80,9% или 2 трлн тг (годом ранее - 1,3 трлн тг).

Доля кредитов банков составляет 11,8%, или 286,3 млрд тг (годом ранее - 151,5 млрд тг).

За счет средств республиканского и местных бюджетов финансируется 3,6% (86,8 млрд тг) и 3,8% (91,1 млрд тг), соответственно. За аналогичный период 2017 года из бюджетов совокупно было выделен 161 млрд тг (9,8%).

Доля фондирования за счет заемных средств составляет всего 0,8% или 20,3 млрд тг (годом ранее - 21,5 млрд тг).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!