В Алматы впервые проведена военно-научная конференция, посвященная горячим точкам в мире

Сегодня полмира охвачено конфликтами разной интенсивности -генерал- майор Кайдар Каракулов.

Фото : Департамент по делам обороны г. Алматы

В легендарной 35-ой бригаде, основоположнице Десантно-штурмовых войск Казахстана прошла военно-научная конференция «Применение общевойсковых бригад в конфликтах низкой интенсивности», сообщает Zakon.kz.

Основные вопросы, рассматриваемые на конференции, касались военно-политической обстановки в мире и Центрально-азиатском регионе в частности, обсуждения конфликтов низкой, средней и высокой интенсивности, различных форм ведения боевых действий, способов осуществления общественной безопасности, особенностей применения артиллерии в бою.

В обсуждении принимало участие более 130 военнослужащих - заместители командующего Десантно-штурмовыми войсками, офицеры управления, командиры соединений и частей.

- Цель конференции – повышение качественной подготовки специалистов, - отметил командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Кайдар Каракулов. – При подготовке к выступлениям, офицеры опирались на опыт сегодняшних конфликтов, которые происходят в мире. Была проделана огромная аналитическая работа, подготовлены доклады с анализами и предложениями, выявлены нераскрытые проблемы и выработаны пути их решения.

По словам генерала, сегодня в мире насчитывается более четырех десятков «горячих точек». «Это конфликт на Донбасе, два очага нестабильности на Кавказе и в Нагорном Карабахе, война в Сирии, постоянные боевые действия в Ираке, регулярные столкновения между различными группировками в Ливии и Йемене, конфликт на Синайском полуострове, постоянные террористические атаки и вооруженные столкновения в турецко-курдском конфликте, Ливан, Афганистан, внутренние проблемы Индии и Пакистана, Колумбия, Мьянма, Сомали – полмира охвачено конфликтами разной интенсивности и все они подробно изучаются и анализируются. Мы должны делать выводы и, как говорит наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, держать порох сухим, чтобы небо над Казахстаном всегда оставалось мирным».

Такая военно-научная конференция проводится в Десантно-штурмовых войсках впервые и вызвала большой резонанс среди военнослужащих. Большинство рассмотренных вопросов были подкреплены практическими занятиями в форме мастер-классов.

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