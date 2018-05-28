Казахстанский теннисист Евсеев завоевал пятый титул в карьере

В финале турнира казахстанец разгромил теннисиста из Швейцарии Вульнета Таши со счётом 6:1,6:0.

Казахстанец Денис Евсеев выиграл международный турнир серии ITF Futures в Анталье (Турция), с призовым фондом $15 тыс, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира казахстанец разгромил теннисиста из Швейцарии Вульнета Таши со счётом 6:1,6:0. Ранее в полуфинале турнира казахстанец переиграл немца Поула Вернера в трёх сетах 6:2,3:6,7:5.

А в четвертьфинальном матче казахстанец обыграл теннисиста из Турции Ченгиза Акчу со счетом 6:3,4:6,6:3. Также, в матче второго круга казахстанец выиграл россиянина Дмитрия Воронина со счетом 6:3,7:5. А в стартовом матче наш теннисист отправил домой немца Никласа Шелль. Итог матча-6:2,6:4, сообщает на сайте ФТК.

Для Дениса Евсеева это уже 5-й титул (в одиночном разряде) на турнирах серии ITF Futures в карьере и четвертый – в нынешнем сезоне.