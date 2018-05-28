Суд постановил прекратить выпуск сетевого издания Ratel.kz

В Медеуском районном суде Алматы оглашено решение по иску районного прокурора к главному редактору сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz М.Асипову, передает Zakon.kz.

Прокуратура Медеуского района обратилась с гражданским иском в суд к главному редактору сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz Марату Асипову об отмене перерегистрации и запрете пользованием доменным именем Ratel.kz.

«Прекратить выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz, отменить регистрацию, запретить пользование доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского СМИ в течение одного года, и дублирующего названия. Запретить главному редактору сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz Асипову распространение антикоррупционных материалов в средствах массовой информации...», - озвучила судья Бейсенова.

«Сегодня судья Медеуского районного суда Алматы Гульмира Бейсенова удовлетворила иск прокуратуры о прекращении выпуска Ratel.kz - частично. Не было удовлетворено исковое требование о возложении исполнения решения суда на Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности. То есть фактически иск был удовлетворен в полном объеме», - написал на своей странице в Facebook Вадим Борейко.

Ранее суд вынес дополнительный запрет на страницу «Аналитический портал ratel.kz» в Facebook.

2 апреля, стало известно о том, что в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan сотрудниками полиции проводятся обыски. По информации журналиста Вадима Борейко, в редакции Ratel.kz изъяты документы и компьютеры. Также сообщалось, что задержаны главный редактор портала Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. В редакции Forbes Kazakhstan задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов.