В Астане задержаны мошенники, пользующиеся банковскими картами подставных лиц
Полицейские призывают граждан при заказе товаров через интернет быть бдительными.
Сотрудниками криминальной полиции ДВД Астаны задержана группа жителей Костанайской области, которые, пользуясь банковскими картами подставных лиц, совершали мошенничества в отношении интернет-пользователей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
По данным полиции, подозреваемые выставляли ложные объявления на сайте kolesa.kz о продаже и доставке автозапчастей, при этом указывали свои контактные номера. При поступлении звонков мошенники, исполняя роль продавца, вели разговоры с потерпевшими и принимали заказы по доставке автозапчастей. За свою услугу просили перечислять оплату на банковские карты подставных лиц и обещали исполнить доставку в течение нескольких дней. Однако после зачисления денег на карту мошенники отключали телефоны, ежедневно меняли сим-карты и телефоны.
"В настоящее время проводятся расследования по факту мошенничества. ДВД Астаны просит пострадавших от действий мошенников при заказе автозапчастей на сайте www.kolesa.kz и тех, кто перечислил денежные средства на банковские карты следующих лиц: Григорян Виктор, Мартынов Геннадий, Титов Сергей, Бейсен Темірлан обратиться по телефонам: 8(7172)716335, 716291, 716010, 87012396000", - сообщили в полиции.
Полицейские также призывают граждан при заказе товаров через интернет быть бдительными, удостовериться в наличии товара и владельце объявления, просить производить фото и видеосъемку заказанного товара, не производить оплату за несуществующий товар, отказаться от сомнительных сделок. Необходимо обращать внимание на предупреждение, которое размещено под каждым объявлением.
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