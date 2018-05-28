Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOM = 329,76, RUBKZT_TOD = 5,3113 (-0,0057), CNYKZT_TOD - 51,6500/51,7150

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 28 мая в США (День памяти). В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 329,76 тенге за доллар, объем торгов - 30 000 тыс. USD;

- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3113 тенге за рубль (-0,0057 тенге), объеме торгов 20 000 тыс. рублей (+10 000 тыс. рублей);

- по китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,6500 тенге за юань, предложение - 51,7150 тенге за юань.

На рынке операций валютного свопа:

- по CNYKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по CNYKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается. Для указанных инструментов данная сессия является основной.