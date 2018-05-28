Тело новорожденного нашли в реке в Астане

Полиция ищет мать девочки.

В Астане в реке Есиль было найдено тело младенца, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По данным полиции, 24 мая около 14.00 часов в реке Есиль в районе моста со стороны набережной по улице М.Мукатаева обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола.

"Департаментом внутренних дел Астаны начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка). Назначены соответствующие экспертизы. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление матери и раскрытие данного преступления", - сообщили в полиции.

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