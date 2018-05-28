Доллар продолжил рост на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 329,76 тенге за доллар.
Фото : express-k.kz28 мая 2018, 11:41
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz .
Средневзвешенный курс доллара США составил 329,76 тенге за доллар, объем торгов – 30 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3113 тенге за рубль (-0,0057 тенге), объеме торгов 20 млн рублей (+10 000 тыс. рублей);
В обменниках курс доллара – 329,1-330,3 тенге, рос.рубля – 5,29-5,33 тенге.
В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.
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