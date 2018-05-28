Казахстанские оборонные компании развивают военно-техническое сотрудничество

Весомый пакет документов подписали казахстанские компании в сфере оборонной промышленности с представителями ведущих зарубежных компаний в Астане на «полях» V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Так, национальная компания «Казахстан инжиниринг» и французский «Tales» договорились о развитии военно-технического сотрудничества. Соответствующий меморандум подписали Председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Асет Курмангалиев и глава представительства «Tales» в СНГ Реми Поль.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» и турецкий «Otokar» планируют развивать сотрудничество в области производства транспортных средств, в том числе бронемашин, меморандум об этом подписали руководители двух компаний А.Курмангалиев и Сердар Гёргюч.

Наряду с этим, входящие в состав национальной компании «Казахстан инжиниринг» предприятия заключили более 20 документов, направленных на сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.

АО «Завод имени С.М. Кирова» и индийский «Zen Technologies Limited» договорились о совместном производстве различных видов симуляторов-тренажеров для подготовки специалистов силовых структур, соответствующее соглашение подписано представителями двух предприятий.

АО «Семей инжиниринг» и «Военно-промышленная компания» (Россия) заключили контракт на поставку запасных частей для капитального ремонта БТР-80, который будет осуществляться казахстанским заводом.

Заключены также два дополнительных соглашения к действующему контракту на поставку запасных частей для капитального ремонта БТР-80.

«Семей инжиниринг» и индийский «Larsen & Toubro» подписали меморандум о сотрудничестве, касающийся экспорта БМП-1 и комплектующих.

С АО «Тыныс» заключен договор на выполнение гальванических работ изделий, производимых АО «Семей инжиниринг», меморандум по совместному оснащению системами пожаротушения боевых машин в рамках программы по локализации производства, с АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» - меморандум по приобретению пушечного вооружения 2А42 для БМП-2. С польским «Wtorplast», с болгарским «Металлика Коммерс» подписаны меморандумы о совместном проведении ремонта и модернизации бронетанковой техники на экспорт на базе «Семей инжиниринга», с болгарской «Терем холдинг» - меморандум по взаимным поставкам запасных частей и совместной модернизации бронетехники.

ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ЕСКЕ) и акимат Восточно-Казахстанской области подписали меморандум, согласно которому местный исполнительный орган рассмотрит возможность приобретения двух вертолетов Н125.

«ЕСКЕ» и АО «Казавиаспас» заключили меморандум, касающийся расширения на 20 единиц (типы Н125, Н130) парка вертолетов авиации КЧС МВД Казахстана.

ТОО «ЕСКЕ» и «Aeroprakt.KZ» подписали меморандум, предусматривающий покраску восьми вертолетов типа BO105

ТОО «КАЕ» и белорусская «Белспецвнештехника» заключили договор на дефектацию бронетехники Вооруженных сил Казахстана, работы запланированы на вторую половину 2018 года.

АО «Тыныс», АО «ЦВСИ» и российский «НЦПЭ» подписали меморандум о сотрудничестве по разработке технологии производства БПЛА с программным обеспечением.

С иорданской «First Armour KDDB» заключен меморандум о сотрудничестве по производству кевларовых шлемов, с немецким «D&D Dynamit Nobel Defence» договор по разработке систем пожаротушения, применяемых в боевых машинах и системах ЧС в рамках программы по локализации производства.

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (ПЗТМ) и сербский «Yugoimport SDPR» подписали меморандум о сотрудничестве по направлениям реализации, сборки и производства вооружения и военного оборудования в Казахстане, в частности, модернизации гаубиц Д-20 и Д-30, организации совместного производства противотанковых ракет «Alas».

«ПЗТМ» и российский «СпецПожТех» заключили меморандум о сотрудничестве по размещению производства оборудования на площадях ПЗТМ.

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и турецкий «TAI» подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся определения возможности создания линии сборки летательных аппаратов на базе КАИ.