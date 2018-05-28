Представительница Казахстана Елизавета Карлова выиграла турнир ITF Juniors в Бишкеке

Казахстанская теннисистка Елизавета Карлова выиграла международный турнир ITF Juniors G5 в городе Бишкек (Кыргызстан). В финале соревнований наша теннисистка обыграла россиянку Татьяну Музыканскую со счетом 6:4,6:1 передает zakon.kz.

Ранее в полуфинале турнира Карлова выиграла теннисистку из Узбекистана Валерию Воробьеву со счетом 6:2,7:6(5). В четвертьфинале казахстанка одолела россиянку Арину Бабкову со счетом 7:5, 6:4.

Также, казахстанка в матче второго круга переиграла Анну Михайлову из России.

В стартовом матче Елизавета отправила домой россиянку Анастасию Лим- 6:2,7:5.