О новых правилах приема в первый класс рассказали в МОН РК

Прием документов производится с 1 июня по 30 августа.

Новые правила приема в первый класс, подробности и разъяснения представлены пресс-службой МОН РК, передает МИА Казинформ.

«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2018 года №254 Министерство образования и науки РК сообщает, что согласно Типовым правилам, организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного, общесреднего образования, обеспечивают прием в первый класс всех детей семи лет и детей, которым исполняется шесть лет в текущем календарном году, проживающих на территории обслуживании организации образования, независимо от уровня подготовки. То есть дети, родившиеся в сентябре-декабре с этого года могут пойти в 1 класс, так как до конца календарного года они достигнут полных шести лет и имеют право быть принятыми в школу на обучение», - говорится в сообщении.

При этом родители обучающихся имеют право выбора другой организации образования. В случае отказа в приеме на обучение в организацию образования, родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием.

В МОН РК напоминают, что прием документов производится с 1 июня по 30 августа. Вместе с тем, из перечня документов для приема детей в первый класс исключена справка с места жительства.

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