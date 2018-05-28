10 видов мошенничества чиновников акиматов в земельных отношениях

Генеральной прокуратуре и антикоррупционной службе на заметку.

1) Спекуляция с очередью на бесплатные земли и мошеннический вывод бесплатных земельных участков под ИЖС, ЛПХ, ведение садоводства либо дачного строительства через "подставные лица" на вторичный рынок.

Рынок очередных земель, выведенных через подставные лица, сейчас активизирован. В качестве "подставных лиц" используют умерших людей, лиц, покинувших страну, БОМЖей. Даже законодательное ограничение в запрете в повторном предоставлении земель по одному и тому целевому назначению не является тем препоной.

Один человек получает по 5-6 участков бесплатно по одному целевому назначению. Все причины кроются в самой системе, которая отлаженно работает в недрах акимата. Особую роль выполняют сотрудники отдела земельных отношений (УЗО), отдела архитектуры, работники Департамента земельного кадастра (НПЦзем) и техобследования этого

Департамента (БТИ) и, конечно же, юстиции. Вам могут вытащить участок на стадии:

1. Договора аренды и вы сами стройте и вводите в эксплуатацию;

2. Вам могут сделать "липовый" акт ввода в эксплуатацию и такой же "липовый" техпаспорт на частное домостроение;

3. Либо вы покупаете по системе "все включено", где вам дают госакт на право частной собственности на землю и зарегистрированный акт ввода на домостроение.

А что же очередь? Вы оплатили, и вы не стоите. Также через "подставных лиц" на вторичный рынок акиматы выводят иные бесплатные земли: под ЛПХ и для ведения садоводства либо дачного строительства.

2) Выборочный подход к мониторингу физических лиц и хозяйствующих субъектов в освоении и использовании земельного участка по целевому назначению земли.

"Если ты блатной, тебя не тронут. Если ты простой, у тебя изымут". Вот такие правила жизни работают нынче в системе государственного контроля в области охраны и использования земель. Дело даже не в несовершенстве норм Земельного кодекса и правил освоения земель сельскохозяйственного назначения. На практике имеются случаи, когда земельный участок сельскохозяйственного назначения, оформленный в аренду на ТОО, десятилетиями не осваивается и не используется по назначению.

В этом случае если у хозяйствующего субъекта сельхозугодия в виде пастбища, он не удосуживается заморачивать голову минимальной 20 % нагрузкой сельхоз скота на свой участок. Как аргумент сдается фиктивная справка с отдела сельского хозяйства района о наличии у него необходимого количества скота. Не беспокоит никого, что справка поддельная, скота на самом деле нет, а участок не осваивается по существу. Плевали и на требования по поголовному оснащению сельхозскотины современными чипами.

Также обстоят дела и с пашнями. Предоставляется фиктивная справка с отдела сельского хозяйства, что у тебя выращивается соя и плевать, что инспектор не нашел эту сою. Другой вариант - подыскивают ребенка-сироту из своего окружения, чтобы временно отвоевать время.

Подобная ситуация и с землями, отведенными под строительство. Готовят и утверждают фиктивный ПСД с приемлемыми сроками завершения строительства, подкупают госэкспертизу и бравых парней с ГАСК. Это не нарушение, это "глумление" над требованиями освоения земель. В свете сказанного особенно несправедливой кажется ситуация с мониторингом и проверкой простых, добросовестных людей. На них пускают всю строгость земельного законодательства. Это и проверки под микроскопом, штрафы, предписания и изъятия земли по причине не освоения.

3) Предоставление земельных участков и изменение целевого назначения земли без утверждения Генерального плана, ПДП либо в их нарушение.

Предоставление земель под строительство без утверждения Генплана - не новость. Подобное практикуют многие акиматы. Это очевидное нарушение, но кого оно беспокоит?

Не утверждают Генплан умышленно, в целях получения пространств для нелегального маневра. В частности, не утверждают ПДП для дальнейшего корректирования пределов водоохранных полос, санитарно-охранных зон, красных линий. Это делается с целью последующего отвода земель под строительство ИЖС, объекта коммерческого назначения.

Здесь первую скрипку играют органы архитектуры и градостроительства. Они готовят проект, утверждают, согласуют, корректируют. Корректируют ПДП и сокращают площадь водоохранных полос, санитарно-охранных зон, земель общего пользования для последующего отвода земель для коммерческих целей. Не запрашиваемое целевое назначение сверяют с Генпланом, а Генплан филигранно приводят аккурат в соответствии с целевым назначением земельного участка.

4) Нарушение правил и условий проведения землеустроительных работ, согласования, утверждения землеустроительных проектов, а также ведения кадастрового учета земель.

Нарушения в сфере организации землеустроительных работ одни из самых актуальных. Причина кроется в разных вещах. Первая - безответственность сотрудников Департамента земельного кадастра и технического обследования в содержании, хранении кадастровых и землеустроительных материалов, кадастровой базы. Естественно, после утраты исходных материалов, сложно воспроизвести реальные границы земельного участка до выноса, сложно получить реальные координаты на земельный участок, реальные координатные точки межевых знаков.

При проведении землеустроительных работ имеются свои проблемы. Третьи лица не участвуют при землеустроительных работах, их не привлекают, за них подделывают акты согласования границ, при наличии реальных накладок границ утверждают землеустроительный проект, закрывают глаза на несоответствие земпроекта реальным границам, налево направо без земпроекта изготавливают госакты.

Везде участвуют отделы земельных отношений районных акиматов и Управления земельных отношений при акиматах городов. Естественно, все это делают с землеустроительной службой Департамента земельного кадастра НАО Госкорпорации «Правительство для граждан».

5) Нарушение процессуальных сроков рассмотрения ходатайств о предоставлении прав на землю и изъятия земли для госнужд.

Сроки рассмотрения ходатайств на предоставление прав на землю нарушаются. Согласно нормам Земельного кодекса, срок рассмотрения ходатайств о предоставлении прав на землю составляет 2 месяца. На самом деле ни в одном городе страны эти сроки не соблюдаются. Реальный срок предоставления - 4-5 месяцев. Также не соблюдаются сроки изъятия земель для государственных нужд. В частности, нарушают сроки опубликования в СМИ, направление собственнику земли либо землепользователю уведомления об изъятии земли для государственных нужд, не соблюдаются крайние сроки принудительного отчуждения. В конечном итоге это должно приводить к признанию в судебном порядке не легитимности изъятия земли. Но суды считают это "мелочью" и не препятствуют своими решениями реализации градостроительной политики. Подобное отношение судов к таким нарушениям развязывает акиматам руки в злоупотреблении сроками и другими деталями.

6) Нарушение прав граждан на получение достоверной информации о земельном участке.

Зачастую простые граждане не могут получить достоверную информацию о своем земельном участке. Им либо отказывают в предоставлении под мнимым предлогом конфиденциальности информации, либо выдают заведомо сухую неполную информацию, либо отсылают в другие государственные органы с формулировкой, что это не входит в их компетенцию. Случаются факты умышленной дезинформации и введения заявителя в заблуждение.

Предоставление достоверной и объективной информации в земельных отношениях является провальным моментом земельной реформы в Казахстане.



7) Вынесение "липовых" постановлений.

Вынесение «липовых» постановлений - один из излюбленных номеров акиматов. Если предоставление земельного участка должно быть на основе заключения комиссии, то в регионах могут и без комиссии вынести решение акима. Могут в качестве объяснения причин привести ложное правопреемство, отчуждение долей предприятий и т.п. Могут вынести постановление акимата без корешка и привязанного номера. При этом почему-то районная прокуратура молчит.

Выгода в вынесении «липовых» постановлений очевидна. Зачастую их выносят в целях рейдерского захвата чужой готовой собственности (предприятия, строения и сооружения, сельхозугодия). После вынесения «липового» постановления в течение одного дня изготавливается идентификационный документ без проведения землеустроительных работ, выноса границ и выдела земельного участка в натуре. Успешно проводится регистрация в органах юстиции. И не важно, что на участок не заведено земельно-кадастровое дело, в АИС ГЗК об участке нет сведений, его границы не отображаются в земельно-кадастровой карте, а в материалах НПЦзем нет землеустроительного проекта. Никого это не волнует.

Ведь главное - цена вопроса. Зачастую в этом ОПГ участвуют акимат с его отделами земельных отношений и архитектуры, должностные лица НПЦзем, органов юстиции и судов. Почему именно судов? Потому что после изготовления липовых постановлений и идентификационного документа, мнимый владелец подает иск в суд об отмене и признании правоустанавливающих документов на земельный участок законного правообладателя недействительными.

8) Незаконное узаконение самовольных построек

Организации или физические лица умышленно застраиваются на свободных и неотведенных им площадках. После этого пишут заявление в МИО о предоставлении земельного участка с актом выбора земельного участка, к которому прилагают топографическую съёмку. Естественно, геодезисты в топосъемке "красным цветом" обводят литеры самовольно построенных объектов на отводимом участке.

Топосъемка прилагается к материалам и направляется в комиссию. В комиссии чиновники УЗО, естественно, не упоминают о самовольно построенных объектах. Если такая топосъемка проходит комиссию и заказчик получает положительное заключение комиссии, то мы имеем дело с избранными.

Прохождение комиссии с такой топосъемкой - явный сигнал всем, кто участвует в оформлении земельного участка (геодезистам, землеустроителям, инженерам-техникам Департамента земкадастра и техобследования недвижимости), что за отводом этого участка стоят "особые" люди. Когда готовится землеустроительный проект, по плану приходит команда сверху о замене топосъемки на новую без указания или обведения литеров самовольных построек. Что и делает вышеупомянутый геодезист.

Новая топосъемка прилагается к земпроекту и утверждается. На участок изготавливаются правоустанавливающие и идентификационные документы.

9) Предоставление земельных участков в нарушение предельно- максимальных норм.

Вопрос статьи 50 Земельного кодекса открыт. Скажу прямо, пункты 3,4 статьи 50 Земельного кодекса создают риск сосредоточения земель сельскохозяйственного назначения в одних руках. Да, сейчас с принятием закона Республики Казахстан о наложении моратория, временно приостановили предоставление земель с/х назначения. Но рано или поздно оно заработает. Ни в Кодексе, ни в другом законе нет условий, как именно будут проверять аффилированность одного субъекта к другому. Это будут проверять органы юстиции через учредительные документы или через запрос в финрегулятор о предоставлении проспектов акции. Как? Пока на этот вопрос никто не может ответить.

10) Корректировки поворотных точек, координатных точек, изменение градостроительной документации для целей «преступного» образования свободных массивов под отвод.

Корректировка Генплана и ПДП становится делом привычным. Но знают ли контролирующие органы, что корректировкой ПДП высвобождают свободные массивы под отвод в нарушение прав на землю третьих лиц. Здесь действуют – должностные лица отдела или управления архитектуры и градостроительства. Выводят на комиссию вопрос корректировки ПДП, изменения поворотных точек, поперечных координат и точек по причине расширения дорог общего пользования, функциональных зон ограничения, зон с особыми условиями пользования землей.

Могут даже делать корректировку не в вышеуказанных целях, а с целью образования свободного массива отвода. Не учитывают тот фактор, что у вас стоят строения, сооружения, капитальные ограждения. Ваши границы заходят на территорию соседнего земельного участка. Естественно, по цепной реакции образуется накладка у всех. Вы можете обосновать свои доводы при условии наличия на руках своих исходных координат, земпроекта, акта выноса границ, земельно-кадастровой карты. А если их нет, запросы желаемого результата не дадут. Утверждают корректировку ПДП, границ землепользовании. Оформляют постановлением. И по факту вы получаете совсем другие координатные точки на земельный участок.

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