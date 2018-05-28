МВД призывает к бдительности в купальный сезон: в прошлом году утонули 102 ребенка

О готовности к купальному сезону и мерах по предупреждению гибели людей на водоемах страны рассказал Юрий Ильин.

О готовности к купальному сезону и мерах по предупреждению гибели людей на водоемах страны рассказал сегодня на брифинге в пресс-центре Правительства РК заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

По словам замминистра внутренних дел, в Казахстане в текущем году для купания определены 121 городских и 569 частных пляжей. По состоянию на 28 мая местной полицейской службой проведены 627 патрулирований и рейдов в местах отдыха у воды и 568 на стихийных пляжах, в ходе которых к административной ответственности привлечены 21 человек.

Юрий Ильин призвал казахстанцев к бдительности и осторожности в период купального сезона.

«К сожалению, в еще только начавшийся купальный сезон мы наблюдаем тенденцию гибели людей на водоемах. Это связано не только с купанием. Это связано с рыбной ловлей, оставлением взрослыми без присмотра детей, что приводит к трагическим последствиям. На сегодня по стране погибло 28 человек, из них 11 детей. Для сравнения, в прошлом году на этот же период у нас было погибших 44, детей – 25», — проинформировал заместитель министра внутренних дел.

Подразделения КЧС занимаются обеспечением безопасности на контролируемых акваториях. В общей сложности более тысячи человек в ежесуточном режиме проводят мониторинг, контроль водной акватории.

«Одним из основных инструментов профилактики гибели людей на воде является информационная работа с населением. Распространены свыше 144 тыс. экземпляров агитационной продукции среди населения. Особое внимание уделяется вопросам предупреждения детской смертности на воде», — отметил Ю. Ильин.

По статистике прошлого года, на водоемах страны в период купального сезона по различным причинам утонули 102 ребенка.

В целях предупреждения случаев детской смертности территориальными подразделениями Комитета по чрезвычайным ситуациям совместно с учебными заведениями проведено 883 внеплановых родительских собрания, на которых до родителей доведены меры безопасности на водоемах, осуществлен показ видеороликов о причинах гибели на воде.

Организованы и проведены 251 интерактивных урока с охватом свыше 200 учебных заведений страны. Взяты на контроль 115 детских лагерей, расположенных вблизи водоемов.

«В этой связи, с началом каникул хотелось бы особое внимание обратить на ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков и каналов», — резюмировал Ю. Ильин.

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