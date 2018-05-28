Государство будет возмещать 100% затрат аграриев на семена

Аграриям будут возмещать 100% затрат на семена. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У.Шукеев выступил с докладом о предлагаемых поправках в государственную программу развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы, включающих несколько отраслевых программ.

«Анализируя факторы, влияющие на повышение производительности труда в растениеводстве, определили перечень основных: это - наличие качественных семян, техническая оснащенность, точное земледелие, применение удобрений и средств защиты растений, диверсификация, введение в оборот орошаемых земель. С учетом этих факторов предусмотрены системные меры. Сегодня основная часть сельхозпроизводителей не приобретает семена для посева, в связи с отсутствием оборотных средств, и использует собственные семена, практически, массовых репродукций. В этой связи, в текущем году будет введен новый механизм субсидирования семеноводства, предусматривающий 100% возмещение расходов фермеров на приобретение семян по установленным нормам», - сказал У.Шукеев.

Как отметил министр, государство будет возмещать семеноводческим хозяйствам полную стоимость элитных семян или семян первой репродукции, отпущенных фермеру. Поэтому не нужно будет собирать множество документов для получения субсидии. В свою очередь, аграрии после уборки урожая будут возвращать 30% полученных субсидий в Фонд развития семеноводства.

Фонд развития семеноводства, аккумулируя возвратные денежные средства, будет направлять их на финансирование приобретения и модернизации основных средств, для аттестованных производителей семян на очень мягких условиях - 2-3%.