В Алматы запустили сервис по электронному приёму в школы

1 июня в 8:00 откроется доступ к подаче электронных заявок по приему в школы Алматы, передаёт zakon.kz.

Подать заявку можно будет на портале государственных услуг mektepalmaty.kz. Далее на первой странице будет перечень госуслуг. Отметим, что при приеме в первый класс экзамены или зачеты не проводятся. Также на портале есть интерактивная карта, по которой можно ориентироваться.

У портала доступна мобильная версия.

Форма подачи заявки подразумевает также подачу документов. Например, адресные справки детей и родителей. Система полностью прозрачная и гарантирует попадание ребёнка.

Преимущество электронной системы регистрации заключается в том, что первоклассника можно оформить не только в школу по своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу, если там есть свободное место.

Информация о наличии свободных мест в школах доступна на сайте.

Дополнительно на сайте можно получить следующие виды услуг:

Прием со 2 по 11 классы в школы Бостандыкского района (пилотный проект).

В этом году также будет внедрена система перевода ребёнка из школы в школу, также путём подаче заявления. (Пока действует в пилотном проекте по Бостандыкскому району)

Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования (кружки, секции). Нужную секцию также можно выбрать на сайте. При этом пользователь получает информацию о количестве учащихся, галерею снимков и прочее.

Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах.

Всего на портале планируется восемь услуг.

Программа показала свою целесообразность с 2015 года. С внедрением системы родители детей, поступающих в первый класс средней школы, могут зарегистрировать ребенка в учебное заведение в онлайн режиме.

«За каждой школой закреплён микроучасток. И каждый дом относится к определенной школе. Всех детей будут принимать школы при наличии свободных мест. Программа придумана в первую очередь для детей с других микроучастков. С 2017 года программа действует по всему городу. Программа будет обновляться постоянно. Программа не является обязательной для родителей и создана лишь для удобства. Если человек хочет сделать все с письменным заявлением, по-старинке, никто ему не запрещает», - пояснил руководитель Бостандыкского районного отдела образования Кайрат Жуманов.

Программа по электронному приёму в школу будет действовать до 31 августа. Разработчики обещают, что таким образом будут исключаться случаи, когда детям отказывают в приеме по необоснованным причинам, например, обманывая родителей, что в учреждении нет свободных мест.