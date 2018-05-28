В Казахстане сохранится дождливая погода

В северных областях вновь возможен переход дождя в мокрый снег и заморозки.

Синоптики рассказали о предстоящей погоде на 29-31 мая, передает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Холодные арктические фронты, вызвавшие в воскресенье осадки в виде дождя и снега в Акмолинской и Павлодарской областях, переместились на восток, юг и юго-восток республики. С ними в предстоящие сутки в этих районах сохранятся дожди, на востоке ночью возможен переход дождя в мокрый снег.

Как говорится в сообщении, в сместившийся на западную половину Казахстана антициклон вызовет кратковременное прекращение осадков. На смену антициклону придет следующая система холодных фронтов, которая смещается с районов Урала.

В предстоящие трое суток на территории Казахстана сохранится резкое изменение погодных условий. В северных областях вновь возможен переход дождя в мокрый снег и заморозки, на юге кратковременные дожди с грозами.

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