В Казахстане сохранится дождливая погода
В северных областях вновь возможен переход дождя в мокрый снег и заморозки.
Фото : kabar.kg28 мая 2018, 14:05
Синоптики рассказали о предстоящей погоде на 29-31 мая, передает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Холодные арктические фронты, вызвавшие в воскресенье осадки в виде дождя и снега в Акмолинской и Павлодарской областях, переместились на восток, юг и юго-восток республики. С ними в предстоящие сутки в этих районах сохранятся дожди, на востоке ночью возможен переход дождя в мокрый снег.
Как говорится в сообщении, в сместившийся на западную половину Казахстана антициклон вызовет кратковременное прекращение осадков. На смену антициклону придет следующая система холодных фронтов, которая смещается с районов Урала.
В предстоящие трое суток на территории Казахстана сохранится резкое изменение погодных условий. В северных областях вновь возможен переход дождя в мокрый снег и заморозки, на юге кратковременные дожди с грозами.
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