Шукеев рассказал о том, как предпочитает отдыхать после работы

По его словам, каждый человек должен заниматься тем, что ему по душе.

Заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев рассказал, чем занимается в свободное от работы время, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Я думаю, что каждый человек в современном мире старается быть разнообразным, показывать свои особые качества и навыки. Для этого, конечно, нужно трудиться, учиться. Во-вторых, человек должен следить за своим здоровьем и заниматься тем, что ему нравится и по душе", - сказал Шукеев журналистам в кулуарах правительственного часа в Мажилисе.

Умирзак Шукеев рассказал также и о себе. "Я занимаюсь физкультурой. А также, время от времени занимаюсь музыкой и играю на саксофоне", - отметил глава МСХ.

Напомним, сегодня в стенах Мажилиса министр рассказал о поправках в госпрограмму АПК на 2017-2021 годы.

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