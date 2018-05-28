В прошлой программе была ошибка - Шукеев.

В Казахстане прошло большое импортозамещение по говядине. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев после Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была ошибка в прошлой программе. Дело в том, что рынки довольно подвижны. В тот раз, вы знаете, во-первых, в базе не оказалось одного миллиона голов, из-за приписок. Поскольку нет одного миллиона - это большая цифра, - дальнейшая математика не бьется. Второе - тогда рынок рассчитывался, больше на Россию. После того, как девальвация прошла, на рынок России оказалось поставлять невыгодно. Но, произошло большое импортозамещение. Поэтому, мы говорим, что создаем условия для экспорта мяса», - сказал У.Шукеев, отвечая на вопрос о прогнозе по экспорту говядины.

По его словам, когда будут созданы условия для экспорта, предприниматели сами выйдут на зарубежные рынки. Сейчас нет прогнозных цифр, они будут известны в ходе реализации программы развития АПК.

В ходе Правительственного часа министр представил депутатам разработанные Минсельхозом поправки в государственную программу развития АПК на 2017-2021 годы. Поправки предусматривают внедрение проектного управления госпрограммой, разработку отраслевых программ, а также значительное увеличение бюджетного финансирования АПК.

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