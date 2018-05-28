В Кемерово после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" массово увольняются пожарные - СМИ

Обвиняемый по делу о пожаре в торговом центре просил своих подчиненных не бояться последствий и продолжать работать.

О ситуации в пожарных частях рассказал обвиняемый по делу о ЧП в "Зимней вишне". По его словам, в пожарных частях происходят массовые увольнения, передает ТАСС.

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов пояснил, что "люди боятся после следственных мероприятий".

"Очень тяжелая ситуация в пожарно-спасательном гарнизоне. Каждый день о 3-5 рапортов от личного состава об увольнении поступает, не потому что они разочаровались в службе, но люди боятся после следственных мероприятий", - сказал он.

Как отметил подсудимый, схожая ситуация началась еще до его ареста. Ему пришлось доказывать, что пожарным не стоит бояться, ведь проверять объекты - работа инспекторов.

Мамонтова и начальника отдела надзора областного главка МЧС Григория Терентьева задержали 25 мая по делу о пожаре в "Зимней вишне". Они обвиняются по статье 293 ("Халатность") и статье 160 ("Растрата") УК РФ.

В КЧС МВД РК уже отчитались о результатах проверки пожарной безопасности на ТЦ Казахстана. Контрольная проверка объектов массового скопления людей показала, что не все они устранили выявленные нарушения требований пожарной безопасности. В итоге на 24 ТЦ страны уже поданы иски в суд. Все новости по пожару в ТЦ "Зимняя вишня", вы можете прочитать здесь.

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