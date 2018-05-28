О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-марте 2018 года

В январе-марте 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 4185,7 млн. долларов США, что на 9,1% больше, чем в январе-марте 2017 года, в том числе экспорт - 1328,1 млн. долларов США (увеличился на 8,5%), импорт - 2857,6 млн. долларов США (увеличился на 9,3%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,1%, Кыргызскую Республику - 4,3%, Республику Беларусь - 3,5%, Республику Армения - 0,1%.