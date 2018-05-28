О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-апреле 2018 года
Объем розничной торговли в январе-апреле 2018 года составил 2729,3 млрд. тенге или на 5,4% больше, чем в соответствующем периоде 2017г.
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-апреле 2018 года приходится на г. Алматы (31%), г. Астану (11,3%), Карагандинскую (9,5%) и Восточно-Казахстанскую (8,8%) области.
28 мая 2018, 14:35
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
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