Почему в Казахстане не могут запретить пальмовое масло

В Казахстане стремительно растут объемы импорта канцерогенного пальмового масла, а законодательно контролировать его употребление пока не удается.

Ситуацию с добавление пальмового масла в молочные продукты в Казахстане прокомментировал вице-премьер и министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев в кулуарах мажилиса парламента, передает Спутник.

Открывая правчас, заместитель председателя мажилиса Владимир Божко привел данные, что за три года и два месяца 2018 года ввоз пальмового масла в Казахстан вырос до 46,6 тысячи тонн.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в Казахстане не ввели ограничения по аналогии с Европой, Умирзак Шукеев назвал проблемой вопрос защиты внутреннего рынка, который в Казахстане рассредоточен в нескольких ведомствах.

"В министерстве по инвестициям и развитию есть комитет технического регулирования и метрологии, который должен разработать техрегламент. Путь от фермы до торговой площадки контролирует Минсельхоз, а на торговой площадке – Минздрав. Есть определенные нестыковки. Мы занялись этой проблемой, и первоначально была идея собрать это в одном ведомстве, комитете, но сейчас мы приходим к выводу, что лучше мы будем координировать и заставим эти комитеты выполнять свои функции", — пояснил он.

Вторая проблема — слабая защита потребителя.

"Раньше было мнение, что нужно развивать внутри НПП "Атамекен". Но там есть конфликт интересов: с одной стороны, объединяет бизнесменов, с другой – потребителей. Нам надо усилить защиту потребителей, именно они должны в торговых местах выявлять все нарушения и давать всем комитетам (сигнал), чтобы они немедленно реагировали", — указал Шукеев.

Подводя итог, он отметил, что речь о полном запрете пальмового масла в Казахстане пока не идет.

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